АвтоВАЗ подал пять исков против поставщика после приостановки конвейера

АвтоВАЗ подал пять исков против нижегородского завода «Автокомпонент» о взыскании убытков на сумму более 18 млн руб., следует из электронной картотеки арбитражных дел.

24 июля компания подала иск в арбитражный суд Нижегородской области и потребовала более 10,2 млн руб. 29 июля суд принял заявление. Первое заседание назначили на 25 сентября.

Помимо этого АвтоВАЗ подал четыре иска в арбитражный суд Самарской области, который уже принял два из них. Один касается взыскания убытков на сумму почти 2,9 млн руб., а другой — почти 1,6 млн руб. По еще двум искам компания потребовала более 3,35 млн руб.

В начале июля заводы АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске остановили производство из-за отсутствия поставок комплектующих от «Автокомпонента». Руководитель пресс-службы поставщика Анна Евдокимова объяснила, что с октября 2018 года предприятие ведет переговоры с АвтоВАЗом о новом уровне цен, так как нынешние не позволяют покрывать расходы. Однако уже 4 июля «Автокомпонент» возобновил поставки в полном объеме, после чего АвтоВАЗ запустил конвейеры на своих заводах.