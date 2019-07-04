«Автокомпонент» возобновил поставки на остановивший конвейеры АвтоВАЗ

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Группа компаний «Автокомпонент» возобновила поставки комплектующих на АвтоВАЗ в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление поставщика. В компании отметили, что достигнуты договоренности о дальнейшей совместной работе.

«Отгрузки начались», — заявил представитель поставщика.

Автопроизводитель 2 июля объявил о полной остановке с 3 июля производства, которое велось на заводах в Тольятти и Ижевске. Причиной этого назван срыв поставки комплектующих c нижегородского «Автокомпонента». Поставщик, в свою очередь, заявлял, что с октября 2018 года между компанией и АвтоВАЗом ведутся переговоры о согласовании нового уровня цен на поставляемые комплектующие.

«Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер АвтоВАЗа. Сложившаяся ситуация не стала неожиданной, это результат затяжных переговоров, которые и в настоящее время не завершены», — сообщил представитель поставщика.

АвтоВАЗ говорил, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети. Компания указываала, что оставляет за собой право взыскать с поставщика понесенные убытки.