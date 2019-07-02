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Поставщик АвтоВАЗа объяснил сбой в поставках комплектующих. Ранее автопроизводитель объявил о полной остановке с 3 июля производства, которое до велось на заводах в Тольятти и Ижевске. Причиной этого назван срыв поставки комплектующих c нижегородского ООО «Завод Автокомпонент».

Руководитель пресс-службы «Автокомпонета» Анна Евдокимова сообщила РБК, что с октября 2018 года между компанией и АвтоВАЗом ведутся переговоры о согласовании нового уровня цен на поставляемые комплектующие.

«Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер АвтоВАЗа. Сложившаяся ситуация не стала неожиданной, это результат затяжных переговоров, которые и в настоящее время не завершены», — сообщила она.

По словам Евдокимовой, «Автокомпонент» со своей стороны делает все возможное для оперативного урегулирования данной ситуации и возобновления поставок в полном объеме. Она отказалась раскрыть детали переговоров с АвтоВАЗом.

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