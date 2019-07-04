АвтоВАЗ возобновит производство после двух дней простоя

Конвейеры на заводах в Тольятти и Ижевске были остановлены 3 июля в связи с отсутствием поставок от нижегородского «Автокомпонента». Компания возобновила поставки, производство будет запущено 5 июля

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

АвтоВАЗ объявил о возобновлении производства на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля. Конвейеры были остановлены 3 июля в связи с отсутствием поставок от нижегородского «Автокомпонента».

«Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме», — указано в сообщении АвтоВАЗа, поступившем в РБК.

Автопроизводитель с 3 июля остановил производство, которое велось на заводах в Ижевске и Тольятти. Причиной этого был назван срыв «Автокомпонентом» поставки комплектующих. Поставщик, в свою очередь, заявлял, что между компанией и АвтоВАЗом ведутся длительные переговоры о согласовании нового уровня цен на поставляемые комплектующие, так как «Автокомпонент» не покрывает расходы.