Депутат на Алтае предложила тушить лесные пожары с помощью бомб

Депутат Алтайского краевого заксобрания от фракции партии ЛДПР Евгения Боровикова предложила тушить лесные пожары с помощью бомб, приводя в пример аналогичные действия других стран. Об этом сообщается на сайте партии в Алтайском крае.

«При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами. При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе! Нет денег у нашей власти на такие действия? А спонсировать военные операции в других странах, пока своя погибает, деньги есть?» — цитируются на сайте регионального отделения партии слова депутата.

Боровикова объяснила РБК, что, предлагая тушить пожары с помощью бомб, она имела в виду водные авиабомбы АСП-500, которые предназначены специально для этого. По ее словам, АСП-500 использовались в Советском Союзе, а сейчас подобные средства пожаротушения применяются в Швеции и Китае. «Если пожар масштабный, его бесполезно тушить водой. Он распространяется ветром, поэтому нужно этот пожар бомбами «обрывать», он тогда возвращается назад, а там ему уже некуда идти», — объяснила она РБК.

Депутат добавила, что для тушения пожаров могут быть использованы и кислородные бомбы.«Есть водные, а есть кислородные бомбы. Кислород поглощает огонь и не дает ему распространяться. Частицы поглощаются, а само пламя разворачивается назад, где все уже обгорело. Там не то чтобы совсем кислород, там, конечно, еще другой состав. Просто вот этой кислородной волной — бомба взрывается и происходит волна. И пожар уже в другую сторону возвращается. А там уже гореть нечему», — отметила Боровикова.

Депутат также одобрила предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского привлекать для тушения пожаров армию. «Из истории опять же — кто тушил пожары, строительство проводил, в войнах участвовал? Только солдаты. И солдаты всегда использовались для таких работ — тушения пожаров, копки рвов. Армия должна защищать родину не только от внешнего врага, но и в чрезвычайных ситуациях», — подчеркнула она.