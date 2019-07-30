Депутат на Алтае предложила тушить лесные пожары с помощью бомб

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,59 +0,16 EUR Бирж. 70,91 +0,19 Brent 64,16 +1,34% USD Нал. 64,03 62,98 EUR Нал. 71,34 70,27 USD ЦБ 63,38 -0,14 EUR ЦБ 70,60 -0,04 EUR/USD 1,1152 +0,0007 BTC/USD Бирж. 9 671,80 +171,50 IMOEX 2 730,76 +0,09% RTSI 1 350,47 -0,23% DJIA 27 176,34 -0,17% Nasdaq 8 268,02 -0,31%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Mastercard $310 (+10,5%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,18%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17,21%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,25%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,72%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Mastercard $310 (+10,5%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,18%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17,21%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,25%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,72%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 63,38 (-0,14) Quote, 12:57
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 70,6 (-0,04) Quote, 12:57
Украинский генерал заявил о нужде Киева в ракетах для удара по Москве Политика, 19:33 Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспия Политика, 19:33 Корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом Общество, 19:26 В Самаре для тушения двух частных домов приехали почти 100 пожарных Общество, 19:23 Депутат на Алтае предложила тушить лесные пожары с помощью бомб Общество, 19:20 Бывший директор Ferrari заявил о прогрессе в восстановлении Шумахера Спорт, 19:14 Курс евро на Московской бирже впервые с 15 июля поднялся выше 71 руб. Финансы, 19:08 Юристы обсудили налогообложение криптовалют: основные тезисы Крипто, 18:58 При стрельбе в супермаркете Walmart в США погибли два человека Общество, 18:50 Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом Политика, 18:43 Командующий ядерными силами США опроверг обвинения в домогательствах Общество, 18:41 Москва направила ноту в МИД Украины из-за ситуации с арестом танкера Политика, 18:39 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 18:36 Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Кунитц завершил карьеру Спорт, 18:31
Общество ,  
0 
Депутат на Алтае предложила тушить лесные пожары с помощью бомб

Депутат Алтайского краевого заксобрания от фракции партии ЛДПР Евгения Боровикова предложила тушить лесные пожары с помощью бомб, приводя в пример аналогичные действия других стран. Об этом сообщается на сайте партии в Алтайском крае.

«При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами. При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе! Нет денег у нашей власти на такие действия? А спонсировать военные операции в других странах, пока своя погибает, деньги есть?» — цитируются на сайте регионального отделения партии слова депутата.

Боровикова объяснила РБК, что, предлагая тушить пожары с помощью бомб, она имела в виду водные авиабомбы АСП-500, которые предназначены специально для этого. По ее словам, АСП-500 использовались в Советском Союзе, а сейчас подобные средства пожаротушения применяются в Швеции и Китае. «Если пожар масштабный, его бесполезно тушить водой. Он распространяется ветром, поэтому нужно этот пожар бомбами «обрывать», он тогда возвращается назад, а там ему уже некуда идти», — объяснила она РБК.

Депутат добавила, что для тушения пожаров могут быть использованы и кислородные бомбы.«Есть водные, а есть кислородные бомбы. Кислород поглощает огонь и не дает ему распространяться. Частицы поглощаются, а само пламя разворачивается назад, где все уже обгорело. Там не то чтобы совсем кислород, там, конечно, еще другой состав. Просто вот этой кислородной волной — бомба взрывается и происходит волна. И пожар уже в другую сторону возвращается. А там уже гореть нечему», — отметила Боровикова.

Депутат также одобрила предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского привлекать для тушения пожаров армию. «Из истории опять же — кто тушил пожары, строительство проводил, в войнах участвовал? Только солдаты. И солдаты всегда использовались для таких работ — тушения пожаров, копки рвов. Армия должна защищать родину не только от внешнего врага, но и в чрезвычайных ситуациях», — подчеркнула она.

Боровикова добавила, что по законодательству тушением пожара должен заниматься владелец земли или ее арендатор. Но если земля государственная и неарендуемая, то государство берет на себя ответственность и «определяет того, кто будет ликвидировать пожары», объяснила она.

Лесные пожары в России распространились на территорию около 3 млн га. В пяти регионах введен режим ЧС, при этом пожарам в лесах Саха (Якутии), Иркутской области и Красноярского края присвоен высший, пятый класс опасности. Лесные пожары привели к задымлению и смогу в Челябинске, Омске, Новосибирске и Красноярске. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и губернаторам пострадавших регионов лично проконтролировать ситуацию с природными пожарами.

Теги: лесные пожары, новости РБК, ЛДПР, Депутаты, бомбы
Материалы по теме
В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество
Медведев потребовал от губернаторов личного контроля за лесными пожарами
Общество
В Гидрометцентре опровергли появление в Москве дыма от сибирских пожаров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter