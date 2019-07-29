Организатора лагеря отправили под домашний арест после избиения ребенка

В Хабаровске суд Хабаровского района отправил под домашний арест организатора лагеря, в котором во время драки серьезно пострадал 11-летний мальчик. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

«Суд избрал для организатора лагеря меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 26 сентября 2019 года», — сообщили в суде.

Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту драки. Одно дело было возбуждено в отношении подростков (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), второе — в отношении руководства лагеря (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Была задержана генеральный директор ООО «Фрегат ДВ».

В спортивном лагере в поселке Мирный под Хабаровском 23 июля между воспитанниками произошел конфликт, который перерос в драку. В результате 11-летний мальчик получил серьезные травмы. Позднее лагерь был закрыт.