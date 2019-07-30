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Amazon $2 300 (+20,98%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+16,5%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Минтруд объяснил увеличение уровня бедности в России

Министр труда Максим Топилин объяснил рост уровня бедности в России изменением методики подсчета Росстата и невысокой индексацией зарплат отдельных категорий бюджетников. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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По словам Топилина, изменение методики подсчета доходов и расходов повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону. Он также отметил, что в первом квартале 2018 года истек срок по исполнению указов президента России об увеличении заработных плат работникам бюджетных учреждений, поэтому в этом году большого прироста зарплат не планировалось.

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По данным Росстата, уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос до 14,3% против 13,9% прошлого года. Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 20,9 млн человек от всего населения. Специалисты Росстата объяснили такое увеличение «опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен».

Теги: бедность, Максим Топилин
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