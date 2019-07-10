Гройсман поручил найти деньги на проведение военного парада на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минобороны и Минфину профинансировать проведение военного парада в День независимости страны. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

Считаю, парад нужен, и он должен стать парадом достоинства и доблести нашего войска, выражением уважения к военному. Я поручаю Минфину и Минобороны просчитать затраты на проведение парада — не за счет повышения социальных стандартов, а за счет других источников», — заявил Гройсман.

Он отметил, что поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского направить 300 млн грн на повышение стандартов армии. При этом Гройсман считает, что возможности государства позволят решить сразу два вопроса: дополнительно профинансировать армию и провести военный парад в День независимости 24 августа.

На сайте президента Украины 10 июля появилась петиция с требованием провести военный парад. «Во время продолжающейся военной агрессии со стороны Российской Федерации украинские воины <...> и все, кто прилагают усилия для обороны нашей земли от захватчиков, заслуживают внимания и уважения», — говорится в сообщении. Решение отменить парад автор петиции назвал «неудачным заигрыванием с врагом».



Зеленский 9 июля отменил военный парад, приуроченный ко Дню независимости, объяснив решение тем, что он «помпезный и точно недешевый».