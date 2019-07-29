МВД потребовало заочно арестовать богатейшего человека Молдавии

Следственный департамент МВД обратился в Тверской суд Москвы с просьбой вынести решение о заочном аресте экс-главы Демократической партии Молдавии, бизнесмена Владимира Плахотнюка, передает ТАСС. В России его обвиняют в организации преступного сообщества и валютных махинациях.

«В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство следственного департамента МВД об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Плахотнюка Владимира Георгиевича. Судебное заседание было назначено сегодня в 15:30 мск, однако заявлено ходатайство о переносе на завтра», — цитирует агентство слова представителя суда.

26 июня Плахотнюку были предъявлены обвинения в организации наркосиндиката, который организовал поставки наркотиков из Северной Африки в страны СНГ. По версии следствия, преступная группировка была создана в 2012 году, ей руководили приближенные к Плахотнюку криминальные лидеры. Кроме того, МВД России называло Плахотнюка подозреваемым по делу о выводе из России 37 млрд руб. Ведомство заочно предъявило Плахотнюку обвинения.

Сам Плахотнюк уверен, что обвинения мотивированы политически и что Москва таким образом пытается его запугать.