Захарова отреагировала на идею Киева о создании канала на русском языке

Захарова отреагировала на идею Киева о создании канала на русском языке

Киев хочет создать русскоязычный канал, чтобы убедить в неправоте отстаивающих право говорить по-русски на Украине. Об этом на своей странице в Facebook заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Безумие происходящего настолько невероятно, что история больше напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней», — написала она.

Захарова также напомнила о вступившем на Украине законе, закрепляющем украинский язык в качестве единственного государственного. «Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский разрешен только для частного общения и религиозных обрядов», — добавила дипломат.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о планах по запуску всемирного русскоязычного телеканала. По его словам, создание канала усилит позиции Киева в информационной борьбе за умы украинцев на «оккупированных территориях» Донбасса и Крыма.