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Захарова отреагировала на идею Киева о создании канала на русском языке

Киев хочет создать русскоязычный канал, чтобы убедить в неправоте отстаивающих право говорить по-русски на Украине. Об этом на своей странице в Facebook заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Безумие происходящего настолько невероятно, что история больше напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней», — написала она.

Захарова также напомнила о вступившем на Украине законе, закрепляющем украинский язык в качестве единственного государственного. «Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский разрешен только для частного общения и религиозных обрядов», — добавила дипломат.

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Киев создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» по всему миру

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о планах по запуску всемирного русскоязычного телеканала. По его словам, создание канала усилит позиции Киева в информационной борьбе за умы украинцев на «оккупированных территориях» Донбасса и Крыма.

С 16 июля на Украине вступил в силу закон о государственном языке. Так, теперь все госорганы и общественные организации, в том числе СМИ, обязаны использовать только украинский язык. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон не предусматривает уголовной ответственности, однако за нарушения прав граждан в вопросе получения услуг на украинском языке организации будут наказываться штрафом до 11900 грн (29 тыс. руб.).

Теги: Мария Захарова, российский телеканал, Украина
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