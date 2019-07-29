Киев создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» по всему миру

Киев создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» по всему миру

Представитель офиса президента Украины заявил, что канал будет всемирным, а одна из его заадач — борьба как за умы украинцев, так и русских

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Киев создаст всемирный русскоязычный канал. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — рассказал он.

По словам Тимошенко, такой шаг усилит позиции государства в информационной борьбе и Украина смогла бы бороться как за умы украинцев на «оккупированных территориях» Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории России. Тимошенко отметил, что команда президента Владимира Зеленского хотела бы, чтобы это был госканал, однако переговоры идут и с частными каналами о передаче прав на использования «их самого классного контента».

Ранее помощник президента Украины Сергей Шефир заявлял, что Киеву рано или поздно придется договариваться с Россией о мире. «Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет? <...> Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять», — сказал он.