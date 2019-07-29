Киев создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» по всему миру

Киев создаст всемирный русскоязычный канал. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — рассказал он.
По словам Тимошенко, такой шаг усилит позиции государства в информационной борьбе и Украина смогла бы бороться как за умы украинцев на «оккупированных территориях» Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории России. Тимошенко отметил, что команда президента Владимира Зеленского хотела бы, чтобы это был госканал, однако переговоры идут и с частными каналами о передаче прав на использования «их самого классного контента».
Ранее помощник президента Украины Сергей Шефир заявлял, что Киеву рано или поздно придется договариваться с Россией о мире. «Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет? <...> Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять», — сказал он.