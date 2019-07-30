Аваков обвинил Порошенко во лжи после слов о работе полиции на выборах

Аваков обвинил Порошенко во лжи после слов о работе полиции на выборах

По словам главы МВД Украины, экс-глава государства и лидер «Европейской солидарности» пытается оправдать поражение на выборах в Раду. Накануне Порошенко заявил о работе полиции против его политической силы

Арсен Аваков (Фото: Назар Фурик / Zuma / ТАСС)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность». Об этом Аваков написал в своем Facebook.

По мнению министра, Порошенко таким образом «оправдывает свое поражение». «Полиция, как и МВД в целом, не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину», — заявил Аваков и добавил, что «для Порошенко лгать — как дышать».

Как заявил министр, «большинство позитивного в эти годы [нахождения Порошенко на посту президента] происходило не благодаря Порошенко, а вопреки». Поэтому у граждан «нет иного выхода», кроме как желать успеха нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, считает Аваков.

Накануне в интервью «Украинской правде» Порошенко заявил: «Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции». Так лидер «Европейской солидарности» ответил на вопрос журналистов, доволен ли он результатами партии на прошедших выборах.