Аваков обвинил Порошенко во лжи после слов о работе полиции на выборах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,38 -0,06 EUR Бирж. 70,64 -0,08 Brent 64,31 +1,58% USD Нал. 63,78 63,04 EUR Нал. 71,13 70,28 USD ЦБ 63,52 +0,39 EUR ЦБ 70,64 +0,33 EUR/USD 1,1147 +0,0002 BTC/USD Бирж. 9 469,55 -30,75 IMOEX 2 721,89 -0,23% RTSI 1 352,94 -0,05% DJIA 27 221,35 +0,11% Nasdaq 8 293,33 -0,44%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
McDonald's $250 (+15,95%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,61%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+17,9%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Phillips 66 $105 (+1,92%) прогноз CFRA к 24.07.20
AbbVie $90 (+33,02%) прогноз Cowen к 07.05.20
McDonald's $250 (+15,95%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,61%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+17,9%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Phillips 66 $105 (+1,92%) прогноз CFRA к 24.07.20
AbbVie $90 (+33,02%) прогноз Cowen к 07.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 63,52 (+0,39) Quote, 29 июл, 12:32
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 70,64 (+0,33) Quote, 29 июл, 12:32
В Совфеде предложат пересмотреть норму о борьбе с лесными пожарами Общество, 11:52 В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре Общество, 11:50 МВД Молдавии объявило в розыск мужа российской певицы Жасмин Общество, 11:47 Спасители от рутины: какие процессы российский бизнес доверяет роботам Экономика инноваций, 11:44  В Астрахани госпитализировали 10 иранских моряков Общество, 11:43 Боксера Ковалева сняли с рейса в США за кидание деньгами в пассажирку Спорт, 11:41 Порошенко заявил об отсутствии планов прятаться за границей Политика, 11:37 Новая волна паводка в Иркутской области. Фоторепортаж Общество, 11:36  СК опроверг информацию об оставленном в камере хранения магазина ребенке Общество, 11:35 Биржевые аналитики начали массово повышать прогнозы по акциям McDonald’s Quote, 11:31 Аваков обвинил Порошенко во лжи после слов о работе полиции на выборах Политика, 11:31 Почему производители одежды должны изменить методы производства джинсов Партнерский материал, 11:27 Только не белый: 110 вариантов разноцветных платьев для невесты Спецпроект РБК PINK, 11:19 Захарова отреагировала на идею Киева о создании канала на русском языке Политика, 11:14
Выборы на Украине ,  
0 
Аваков обвинил Порошенко во лжи после слов о работе полиции на выборах
По словам главы МВД Украины, экс-глава государства и лидер «Европейской солидарности» пытается оправдать поражение на выборах в Раду. Накануне Порошенко заявил о работе полиции против его политической силы
Арсен Аваков (Фото: Назар Фурик / Zuma / ТАСС)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность». Об этом Аваков написал в своем Facebook.

По мнению министра, Порошенко таким образом «оправдывает свое поражение». «Полиция, как и МВД в целом, не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину», — заявил Аваков и добавил, что «для Порошенко лгать — как дышать».

Как заявил министр, «большинство позитивного в эти годы [нахождения Порошенко на посту президента] происходило не благодаря Порошенко, а вопреки». Поэтому у граждан «нет иного выхода», кроме как желать успеха нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, считает Аваков.

Политика
Итоги парламентских выборов на Украине. Главное

Накануне в интервью «Украинской правде» Порошенко заявил: «Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции». Так лидер «Европейской солидарности» ответил на вопрос журналистов, доволен ли он результатами партии на прошедших выборах.

Голосование на внеочередных парламентских выборах прошло на Украине 21 июля. По итогам обработки 100% протоколов ЦИК страны объявила, что «Европейская солидарность» набрала 8,1% голосов избирателей и еще два мажоритарных. Партия показала четвертый результат и получила 25 мест в парламенте.

Политика
ЦИК подвел итоги победных для партии Зеленского выборов в Раду

Большинство голосов — 43,16% набрал «Слуга народа» Зеленского. На втором месте, с 13,05%, оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука, на третьем, с 8,18%, — «Батькивщина» экс-премьера страны Юлии Тимошенко. «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с 5,82% голосов стал пятой партией, прошедшей в Раду. Как заявили в «Слуге народа», новым спикером парламента может стать лидер этой партии Дмитрий Разумков.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Аресен Аваков, Петр Порошенко, выборы на Украине
Материалы по теме
Порошенко заявил об утечках сведений из украинских уголовных дел в Россию
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донбасс из-за беспорядков после выборов
Политика
ОБСЕ заявила о влиянии олигархов и админресурса на выборы на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter