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Pfizer $46 (+10,98%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,51%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
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Финансы ,  
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Три компании заявили о намерении купить украинскую «дочку» ВЭБа

Киевское кредитное учреждение «Инвестиционное» планирует купить Проминвестбанк, «дочку» российского Внешэкономбанка. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой систему раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В сообщении компании в системе отмечается, что она хочет приобрести более 5 млрд 80 млн акций, которые составляют более 99,77% уставного капитала банка. Продажа ценных бумаг Проминвестбанка назначена на бирже ПФТС на 28 августа.

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Агентство со ссылкой на госреестр добавляет, что компания принадлежит киевлянину Александру Зиновьеву. Отмечается, что лицензию на предоставление финансовых услуг КУ «Инвестиционное» получила в апреле 2019 года.

«Интерфакс-Украина» сообщает, что помимо них о намерении купить Проминвестбанк объявили «Финансовая компания «Женева» и «Европейское сберегательное общество». По данным агентства, они связаны с инвестиционным бутиком Investohills бывшего главы Альфа-Банка в Киеве Андрея Волкова, который специализируется на сделках с проблемными активами.

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ВЭБ купил Проминвестбанк в 2008 году и вложил в него $2,7 млрд. однако в сентябре 2018 года суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» российских банков, в капитале которых участвует государство. Арест затронул ВТБ, Проминвестбанк и Сбербанк. При этом еще в 2017 году Нацбанк Украины получил заявки от двух украинцев для участия в покупке Проминвестбанка.

Первый зампред правления ВЭБа Михаил Кузовлев заявлял, что у Проминвестбанка нет перспектив, и он станет банком плохих долгов. При этом в середине июня ВЭБ подал иск к Украине, чтобы добиться компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов.

Теги: Проминвестбанк, Украина, покупка
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