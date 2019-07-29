Три компании заявили о намерении купить украинскую «дочку» ВЭБа

Киевское кредитное учреждение «Инвестиционное» планирует купить Проминвестбанк, «дочку» российского Внешэкономбанка. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой систему раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В сообщении компании в системе отмечается, что она хочет приобрести более 5 млрд 80 млн акций, которые составляют более 99,77% уставного капитала банка. Продажа ценных бумаг Проминвестбанка назначена на бирже ПФТС на 28 августа.

Агентство со ссылкой на госреестр добавляет, что компания принадлежит киевлянину Александру Зиновьеву. Отмечается, что лицензию на предоставление финансовых услуг КУ «Инвестиционное» получила в апреле 2019 года.

«Интерфакс-Украина» сообщает, что помимо них о намерении купить Проминвестбанк объявили «Финансовая компания «Женева» и «Европейское сберегательное общество». По данным агентства, они связаны с инвестиционным бутиком Investohills бывшего главы Альфа-Банка в Киеве Андрея Волкова, который специализируется на сделках с проблемными активами.