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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
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Суд отклонил иск главреда «МК» к бывшей жене о доле в издательстве

Арбитражный суд Москвы отклонил иск главного редактора «Московского Комсомольца» Павла Гусева, в котором он потребовал признать незаконным сделку по продаже его бывшей женой доли в издательстве «Эксим-Пресс». Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам участников процесса, в августе 2017 года бывшая жена Гусева Евгения Ефимова продала свою долю в размере 50% в ООО «Издательский дом «Эксим-Пресс» за 276 тыс. руб. самому издательству. Через год оно передало эту долю второму участнику общества Эдуарду Жигайлову.

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Гусев полагает, что эти сделки были притворными и прикрывали продажу доли Ефимовой Жигайлову. Представитель истца отметил, что она не получала согласия на эту сделку от Гусева, хотя на тот момент доля была их семейной собственностью.

Представители ответчиков не признали иск и заявили, что Ефимова реализовала свое законное право о выходе из общества. Ее защитник добавил, что полученные от продажи доли средства поступили в семейный бюджет.

В конце сентября 2018 года адвокат Тимур Маршани рассказал, что Ефимову задержали и проверяют на причастность к мошенничеству. По его словам, она сообщала о давлении со стороны бывшего мужа.

Ранее Ефимова подала иск к Гусеву на сумму около 30 млрд руб. По словам ее защитника Александра Добровинского, бывшие супруги не смогли договориться о разделе имущества. В итоге суд наложил обеспечительные меры на имущество главреда «МК»

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Теги: «Московский комсомолец», главред, Арбитражный суд Москвы
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