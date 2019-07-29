Россия представила ООН концепцию системы безопасности в Персидском заливе

Россия направила членам Совета безопасности ООН и Генеральной ассамблеи проект системы коллективной безопасности в Персидском заливе, разработанный МИДом. Об этом сообщил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, передает «РИА Новости».

«Мы распространили в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее по пункту повестки дня «предотвращение вооруженных конфликтов» концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе в качестве официального документа СБ и Генассамблеи», — сказал Сафронков.

Впервые публично российский проект был представлен на прошлой неделе, 23 июля. В соответствии с концепцией Москвы, в регионе должна быть создана организация по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива (ОБСПЗ) и антитеррористическая коалиция под эгидой ООН.

Проект региональной системы безопасности был разработан МИДом на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. После выхода США из «ядерной сделки» отношения Тегерана с Западом осложнились. В июне Иран сообщил об уничтожении американского беспилотника, в ответ на что в Вашингтоне приготовились к проведению военного удара по стране. США также обвиняют Иран в препятствовании свободе прохода кораблей в Персидский залив.