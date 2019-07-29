Курс фунта рекордно упал после новостей о подготовке «жесткого» Brexit

Курс фунта упал более чем на 1% по отношению к доллару, следует из данных портала Investing, отслеживающего курс валют. Падение произошло на фоне новых новостей о Brexit без соглашения с Брюсселем.

По состоянию на 18:10 мск, фунт достиг минимума и торговался на уровне $1,2213. Впоследствии он немного отыгрался. По данным на 19:11 мск, он достиг $1,2231, при этом снижение составило 1,20%. Однако в 19,21 мск он вновь упал до $1,2216, потеряв 1,32%.

Согласно данным портала Investing, 29 июля курс фунта по отношению к доллару достиг минимума с февраля 1985 года. В то же время Bloomberg и Reuters утверждают, что речь идет о двухлетнем минимуме курса британской валюты. 7 октября 2016 года курс фунта на минимуме достиг $1,1841, однако затем поднялся до $1,2437. Потеря в цене составляла 1,42%. тогда снижение курса произошло на фоне слов бывшего тогда президентом Франции Франсуа Олланда о жесткой позиции ЕС на переговорах о Brexit.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании будет информировать население о выходе страны из Евросоюза без соглашения, чтобы британцы смогли подготовиться. В частности, планируется разослать листовки и заказать телевизионные ролики. Источники The Telegraph отметили, что стоимость кампании составит около £100 млн.