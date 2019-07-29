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Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО владельца «Нового потока» Мазурова

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу владельца «Нового потока» Дмитрия Мазурова, передает «РИА Новости».

«Решение Тверского районного суда Москвы — без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — вынесла решение судья Нина Шарапова.

Представитель компании Мазурова заявил РБК, что в компании удивлены принятым судом апелляционной инстанции решением. Он пояснил, что следствие настаивает на том, что Антипинский НПЗ не исполнил условия кредитного договора со Сбербанком по вине Мазурова. При этом по действующему законодательству по делам, связанным с предпринимательской деятельностью, заключение под стражу как мера предварительного содержания применяться не должна. «Таким образом, в компании считают, что решение судов о применении максимально суровой меры пресечения необоснованно. АО «Новый поток» и сторона защиты намерены и дальше отстаивать права, интересы и доброе имя Мазурова», — отметили в компании.

Мазуров участвовал в слушании из СИЗО при помощи видеосвязи, передает «РИА Новости». Он сказал, что не мог повлиять на деятельность Антипинского НПЗ, так как последние полгода им управлял Сбербанк. Именно новое руководство, по словам коммерсанта, привело завод к банкротству.

По мнению адвокатов предпринимателя, его преследование связано с «агрессивной политикой» Сбербанка. Они также отметили, что доводы следствия ничем не подтверждены и что необходимо перейти в коммерческое, гражданско-правовое поле, а не рассматривать вопрос контрактов в рамках уголовного права. Сторона обвинения, в свою очередь, настаивала на законности судебного постановления.

Антипинский НПЗ Мазуров с партнерами строил 14 лет, окончательно его достроили в 2018 году. В мае 2019 года из-за долга в размере $2,9 млрд 80% акций предприятия перешли банку. 13 июля предпринимателя задержали.

По мнению Сбербанка, Мазуров привлек на предприятие около $1 млрд долговых обязательств, о которых Сбербанк, как основной кредитор, уведомлен не был. Предприниматель признавал, что из-за осложнившейся экономической ситуации — резкого падения цен на нефть, рубля, налогового маневра и санкций — был вынужден привлечь дополнительные средства. Обвинения в мошенничестве Мазуров отрицает.

Бизнес
Экс-владелец Антипинского НПЗ обвинил Сбербанк в доведении до банкротства

Теги: Антипинский НПЗ, Дмитрий Мазуров, «Новый поток», Сбербанк
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