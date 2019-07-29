Ержан Максим из шоу «Голос. Дети» поедет на «Евровидение» от Казахстана

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,46 +0,09 EUR Бирж. 70,70 +0,20 Brent 63,31 -0,81% USD Нал. 64,20 62,94 EUR Нал. 71,41 70,10 USD ЦБ 63,52 +0,39 EUR ЦБ 70,64 +0,33 EUR/USD 1,1142 +0,0013 BTC/USD Бирж. 9 576,70 +57,80 IMOEX 2 727,86 +0,45% RTSI 1 353,04 +0,35% DJIA 27 262,40 +0,26% Nasdaq 8 280,43 -0,60%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AbbVie $90 (+33,14%) прогноз Cowen к 07.05.20
Pfizer $46 (+8,8%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,88%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
AbbVie $90 (+33,14%) прогноз Cowen к 07.05.20
Pfizer $46 (+8,8%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,88%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 63,52 (+0,39) Quote, 12:32
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 70,64 (+0,33) Quote, 12:32
Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции в Москве Общество, 19:14 Ержан Максим из шоу «Голос. Дети» поедет на «Евровидение» от Казахстана Общество, 18:52 Шестуна вернули из психиатрической больницы в «Матросскую тишину» Общество, 18:52 Грузовик команды «Формулы-1» попал в аварию по дороге на Гран-при Венгрии Спорт, 18:44 Кара-Мурза-младший назвал дату и место прощания с отцом Общество, 18:37 Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа Политика, 18:36 СК возбудил дело после смерти экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Спорт, 18:27 Голкипер Василевский подписал с «Тампой» 8-летний контракт на $76 млн Спорт, 18:26 Госдеп США прокомментировал задержания на акции протеста в Москве Политика, 18:15 РЭЦ и школа «Сколково» запускают программу для бизнесменов-экспортеров Пресс-релиз, 18:14 Исследование Grayscale: 21 млн американцев хотят купить Bitcoin Крипто, 18:10 К бегу какой сложности вы готовы. Тест РБК и Philips, 18:07 При пожаре на заводе УГМК под Екатеринбургом погибла работница Общество, 18:07 МЧС заявило об угрозе загрязнения Байкала из-за обрушения моста Общество, 18:06
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Ержан Максим из шоу «Голос. Дети» поедет на «Евровидение» от Казахстана

Бывший участник шоу «Голос. Дети» на российском «Первом канале», Ержан Максим примет участие в детском «Евровидении», которое пройдет в ноябре в Польше. Он будет представлять Казахстан, сообщил министр информации страны Даурен Абаев в своем Facebook.

Казахстан примет участие в детском «Евровидении» во второй раз. На этот раз оно пройдет в Польше, в городе Гливице. «Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чье исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами», — написал Абаев.

Ержан Максим получил известность благодаря участию в российском шоу «Голос. Дети», где он по итогам СМС-голосования занял второе место. Победу тогда одержала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Результаты голосования вызвали недовольство телезрителей. Этот результат был аннулирован «Первым каналом» после проверки, которая показала, что на голосование было оказано внешнее воздействие. Впоследствии расследование компании Group-IB выявило накрутку голосов в пользу Микеллы Абрамовой. В итоге канал отказался от выбора единственного победителя: награды получили все финалисты проекта.

Общество
Эрнст в прямом эфире назвал победителей шоу «Голос. Дети» после скандала

Теги: «Голос», «Детское Евровидение», Казахстан
Материалы по теме
Подрядчик подал в суд на производителя шоу «Голос» и «Давай поженимся»
Технологии и медиа
Group-IB отчиталась об итогах расследования аномалий на шоу «Голос. Дети»
Технологии и медиа
«Первый канал» пообещал учесть отчет по «Голос. Дети» в дальнейшей работе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter