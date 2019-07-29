Ержан Максим из шоу «Голос. Дети» поедет на «Евровидение» от Казахстана

Бывший участник шоу «Голос. Дети» на российском «Первом канале», Ержан Максим примет участие в детском «Евровидении», которое пройдет в ноябре в Польше. Он будет представлять Казахстан, сообщил министр информации страны Даурен Абаев в своем Facebook.

Казахстан примет участие в детском «Евровидении» во второй раз. На этот раз оно пройдет в Польше, в городе Гливице. «Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чье исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами», — написал Абаев.

Ержан Максим получил известность благодаря участию в российском шоу «Голос. Дети», где он по итогам СМС-голосования занял второе место. Победу тогда одержала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Результаты голосования вызвали недовольство телезрителей. Этот результат был аннулирован «Первым каналом» после проверки, которая показала, что на голосование было оказано внешнее воздействие. Впоследствии расследование компании Group-IB выявило накрутку голосов в пользу Микеллы Абрамовой. В итоге канал отказался от выбора единственного победителя: награды получили все финалисты проекта.