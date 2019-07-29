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Pfizer $46 (+9,55%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+9,78%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Кокорин назвал тюремное заключение необходимым опытом

Футболист Александр Кокорин назвал тюремное заключение необходимым опытом. Об этом он сообщил в интервью изданию «Московский комсомолец».

«Сто процентов — это был необходимый опыт», — сказал он.

Так он прокомментировал слова футболиста Павла Мамаева, который рассказал, что за десять месяцев пребывания в следственном изоляторе они услышали много историй от сокамерников. Мамаев отметил, что после этого они с Кокориным сделали вывод о том, что в России справедливость не всегда «ставится во главу угла».

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Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее в июле Кокорин и Мамаев назвали пребывание в колонии уроком. Мамаев отмечал, что школу, которую футболисты прошли в СИЗО, они не смогли бы пройти на свободе. По его словам, пребывание в изоляторе сделало его сильнее. Кокорин также добавил, что колония дает понимание того, что это место для исправления.

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Правоохранительные органы задержали братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого в октябре 2018 года. Они избили водителя ведущей «Первого канала», а затем устроили драку в центре Москвы.

В мае Пресненский суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии, а других фигурантов дела — к полутора годам. В начале июля Александра Кокорина и Мамаева отправили в колонию в Белгородской области.

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев, хулиганство, колония
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