Футболист Александр Кокорин назвал тюремное заключение необходимым опытом. Об этом он сообщил в интервью изданию «Московский комсомолец».

«Сто процентов — это был необходимый опыт», — сказал он.

Так он прокомментировал слова футболиста Павла Мамаева, который рассказал, что за десять месяцев пребывания в следственном изоляторе они услышали много историй от сокамерников. Мамаев отметил, что после этого они с Кокориным сделали вывод о том, что в России справедливость не всегда «ставится во главу угла».

Ранее в июле Кокорин и Мамаев назвали пребывание в колонии уроком. Мамаев отмечал, что школу, которую футболисты прошли в СИЗО, они не смогли бы пройти на свободе. По его словам, пребывание в изоляторе сделало его сильнее. Кокорин также добавил, что колония дает понимание того, что это место для исправления.