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Ростелеком ₽80 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
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Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного УФСИН.

«Все фигуранты дела Кокорина и Мамаева сегодня убыли из СИЗО-2 города Москвы к месту отбывания наказания», — сообщили в пресс-службе.

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Информации, в какую колонию направлены футболисты, пока нет. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщают, что их отправят в Белгородскую область. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко ранее сообщал, что всех фигурантов дела могут отправить в одну колонию. В пресс-службе УФСИН по Белгородской области РБК сообщили, что не обладают такой информацией.

Братья Александр и Кирилл Кокорины, футболист Павел Мамаев и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 года. Они избили водителя ведущей «Первого канала» и устроили драку с чиновниками в центре Москвы. 8 мая суд приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии, остальные фигуранты получили по полтора года.

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев, СИЗО, УФСИН, новости РБК
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