Медведев посоветовал ускориться с освоением денег на нацпроекты в Крыму

Медведев посоветовал ускориться с освоением денег на нацпроекты в Крыму

По словам премьера, основная проблема заключается в медленном освоении бюджетных средств. Он призвал местные власти работать эффективнее, чтобы уложиться в ключевые показатели и сроки проектов

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе призвал местные власти ускориться с освоением выделенных на эти цели бюджетных средств. По его мнению, сейчас эта работа осуществляется недостаточно быстро, передает ТАСС.

«Сразу же хочу обратить внимание на то, в чем, на мой взгляд, основная проблема, — это освоение выделенных средств. Оно осуществляется медленно, кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется от 20 до 30% — и по Севастополю, и по Республике Крым», — отметил глава правительства.

Он заявил о необходимости ускориться «там, где это можно сделать». «Необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов», — отметил премьер.

В конце прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что в рамках реализации нацпроектов республика заключила соглашения на общую сумму 78 млрд руб. Из этой суммы 12 млрд — финансирование из республиканского бюджета. В мае на заседании регионального правительства он предупредил членов регионального правительства об ответственности за срыв реализации программы проектов. «Если будет ситуация невыполнения и срыва сроков, сразу объявляю выговор и после выговора увольнение», — говорил Аксенов.