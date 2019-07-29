Медведев посоветовал ускориться с освоением денег на нацпроекты в Крыму

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,54 +0,17 EUR Бирж. 70,67 +0,17 Brent 63,46 -0,58% USD Нал. 63,95 63,11 EUR Нал. 71,21 70,24 USD ЦБ 63,52 +0,39 EUR ЦБ 70,64 +0,33 EUR/USD 1,1123 -0,0007 BTC/USD Бирж. 9 519,90 +1,00 IMOEX 2 728,56 +0,47% RTSI 1 352,75 +0,33% DJIA 27 192,45 +0,19% Nasdaq 8 330,21 +1,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AbbVie $90 (+32,74%) прогноз Cowen к 07.05.20
Pfizer $46 (+10,5%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+7,99%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
AbbVie $90 (+32,74%) прогноз Cowen к 07.05.20
Pfizer $46 (+10,5%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+7,99%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 63,52 (+0,39) Quote, 12:32
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 70,64 (+0,33) Quote, 12:32
Климкин сообщил о просмотре Меркель части сериала с Зеленским Политика, 16:05 Пенальти после VAR, гол за 12 секунд и «пиджаки Кононова». Итоги тура РПЛ Спорт, 16:05 В Бурятии сплавлявшиеся по реке туристы попросили спасателей об эвакуации Общество, 16:01 Росавиация заявила о готовности к переговорам об авиасообщении с Украиной Общество, 16:00 Почему банки Южной Кореи ужесточили требования по работе с криптобиржами Крипто, 15:55 Медведев посоветовал ускориться с освоением денег на нацпроекты в Крыму Политика, 15:52 Стройка XXI века: нейронная сеть различает цвета и считает прогульщиков Pro, 15:50 Китай за девять лет удвоил долю недолларовых активов в валютных резервах Экономика, 15:43 В Ташкенте задержали пытавшегося вывезти слитки золота в желудке мужчину Общество, 15:42 Московский суд назначил первый штраф за участие в митинге 27 июля Политика, 15:35 Uber назвал самый «неспящий» город России Общество, 15:33 Первый дивизион «Панцирь-С» заступил на дежурство в Арктике Политика, 15:30 Суд вынес приговор пытавшемуся напасть на прихожан храма дагестанцу Политика, 15:26 СМИ сообщили о нападении на Месси в ночном клубе Спорт, 15:25
Политика ,  
0 
Медведев посоветовал ускориться с освоением денег на нацпроекты в Крыму
По словам премьера, основная проблема заключается в медленном освоении бюджетных средств. Он призвал местные власти работать эффективнее, чтобы уложиться в ключевые показатели и сроки проектов
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе призвал местные власти ускориться с освоением выделенных на эти цели бюджетных средств. По его мнению, сейчас эта работа осуществляется недостаточно быстро, передает ТАСС.

«Сразу же хочу обратить внимание на то, в чем, на мой взгляд, основная проблема, — это освоение выделенных средств. Оно осуществляется медленно, кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется от 20 до 30% — и по Севастополю, и по Республике Крым», — отметил глава правительства.

Он заявил о необходимости ускориться «там, где это можно сделать». «Необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов», — отметил премьер.

Экономика
За полгода расходы на нацпроекты оказались исполнены менее чем на треть

В конце прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что в рамках реализации нацпроектов республика заключила соглашения на общую сумму 78 млрд руб. Из этой суммы 12 млрд — финансирование из республиканского бюджета. В мае на заседании регионального правительства он предупредил членов регионального правительства об ответственности за срыв реализации программы проектов. «Если будет ситуация невыполнения и срыва сроков, сразу объявляю выговор и после выговора увольнение», — говорил Аксенов.

Общество
Матвиенко заявила о непонимании россиянами смысла нацпроектов

Всего существует 13 нацпроектов по стратегическим направлениям, в числе которых — здравоохранение, демография, образование, экология, цифровая экономика и так далее. Стоимость их реализации в 2019–2024 годах оценивают в 25,7 трлн руб., из которых 13,2 трлн руб. — средства из федерального бюджета. 25 июля президент России Владимир Путин поручил правительству принять федеральные законы, необходимые для реализации национальных проектов по основным направлениям до 15 декабря 2019 года, ответственным за это поручение назначили Медведева.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Медведев, нацпроекты, Крым
Материалы по теме
Путин назвал срок принятия необходимых для реализации нацпроектов законов
Политика
Оперативные данные о расходах на нацпроекты оказались недоступны обществу
Экономика
Медведев предложил «Единой России» информировать россиян о нацпроектах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter