Путин назвал срок принятия необходимых для реализации нацпроектов законов

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять федеральные законы, необходимые для реализации национальных проектов до 15 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить принятие федеральных законов, необходимых для <...> реализации национальных проектов по основным направлениям стратегического развития России», — говорится в поручении.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев был назначен ответственным за выполнение данного поручения.

Отмечается, что Путин утвердил перечень поручений после совещания с членами правительства, которое прошло 3 июля.