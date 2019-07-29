Первый дивизион «Панцирь-С» заступил на дежурство в Арктике

Первый дивизион «Панцирь-С» заступил на дежурство в Арктике

Первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» заступил на опытно-боевое дежурство на Северном флоте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Как заявили военные, учитывая сложный рельеф местности на Кольском полуострове, где находят основные силы Северного флота, «Панцирь-С» является наиболее действенной системой, которая обеспечивает противовоздушную оборону военных объектов.

«Панцирь-С» — зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Он предназначен для защиты объектов от средств воздушного нападения, а также от наземных и надводных угроз.

В ноябре 2018 года российская армия впервые получила партию зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2ДТ»- «арктической» модификации ЗРК «Тор-М2». Комплекс поставили на гусеничное шасси ДТ-30, он способен преодолевать бездорожье и плавать. Первая партия состояла из 12 машин.