В Минобороны назвали сроки создания новейших ЗПРК «Панцирь-СМ»

Согласно планам создание зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» должно завершиться в 2021 году, сообщается на сайте Минобороны.

«В 2021 году планируется завершить создание зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения «Панцирь-СМ», — заявили в министерстве.

«Панцирь-СМ» — модернизированная версия комплекса «Панцирь С-1», его прицельная дальность стрельбы увеличена до 40 км. Создание комплекса в 2017 году анонсировал занимавший тогда пост замминистра обороны Юрий Борисов, он говорил, что «Панцирь-СМ» может появиться уже в 2018 году.

В апреле Воздушно-космические силы испытали «Панцирь-СМ» против квадрокоптеров. Комплекс успешно показал себя против сверхмалых целей, заявил замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.