SANA сообщило об ударе коалиции США по сирийской деревне

Самолеты возглавляемой США международной коалиции атаковали деревню Аль-Раз на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источники.

По данным источников, в результате удара погибли и пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети. Их число агентство не уточняет. Кроме того, были разрушены несколько домов.

По данным Генштаба России, с начала лета текущего года на подконтрольных США и силам коалиции территориях Сирии произошло более 300 терактов. В результате атак погибли 225 человек, в том числе 20 мирных жителей. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Как заявил Рудской, американские инструкторы занимаются подготовкой боевиков в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа, их общая численность достигает 2,7 тыс. человек. «Их задачами является проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований», — заявил генерал-полковник. По его словам, эти группы отмечены в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль.