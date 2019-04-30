США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Удары России и режима Башара Асада по региону способствуют дестабилизации ситуации, заявили в Госдепе. О том, что российские ВВС нанесли несколько ударов по позициям боевиков в Хаме и Идлибе, накануне сообщал портал Al Masdar

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Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии. Любые подобные действия «приведут к дестабилизации ситуации в регионе», говорится в соответствующем заявлении на сайте Госдепа.

В частности, Вашингтон, уточнили во внешнеполитическом ведомстве, беспокоит ситуация в Идлибе и северной части Хамы. «Продолжающиеся авиаудары России и режима [президента Сирии Башара Асада по региону], а также нападения со стороны членов «Хайат Тахрир аш-Шам» (коалиции группировок, возглавляемой боевиками запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры». — РБК) и других групп, связанных с (запрещенной в России. — РБК) «Аль-Каидой» в Сирии, продолжают дестабилизировать обстановку в регионе, усугублять тяжелую гуманитарную ситуацию и приводить к гибели десятков мирных жителей», — заявили в Госдепе.

В связи с этим все стороны, «включая Россию и сирийский режим [Асада]», Вашингтон призвал «выполнить свои обязательства и избегать крупномасштабного военного наступления, вернуться к деэскалации насилия в регионе и обеспечить беспрепятственный доступ туда гуманитарной помощи».

Указанные выше «нападения», добавили в американском внешнеполитическом ведомстве, «были направлены против объектов гражданской инфраструктуры». Из-за этого насилия многие люди были вынуждены покинуть свои дома, отметили в пресс-службе, подчеркнув, что, помимо прочего, «Россия и режим [Асада] нагло продолжают преследовать сотрудников гуманитарных миссий, например волонтеров «Белых касок».

Доказательств указанных заявлений в Госдепе не привели. Накануне о том, что российские Военно-воздушные силы начали массированные воздушные удары по позициям боевиков в Хаме и Идлибе, со ссылкой на военный источник сообщал портал Al Masdar News. Позже он опубликовал видео этих ударов.