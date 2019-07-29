Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии

В Москве посчитали действия американцев продолжением контрабандного бизнеса террористов. Непосредственно разграбление осуществляют переброшенные в Сирию сотрудники ЧВК

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Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агентство «РИА Новости».

По его словам, «американцы по сути отобрали контрабандный бизнес у «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). «Организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений «Конако», «Эль-Омар» и «Танак», расположенных на восточном берегу Евфрата. Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти», — добавил Рудской.

Представитель российского Генштаба уточнил, что занимаются «разграблением национальных богатств» сотрудники частных военных компаний, численность которых уже превышает три с половиной тысячи человек. Как отметил Рудской, их деятельность «осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции».

Он также сказал, что военные США занимаются подготовкой боевиков. «В районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа (военная база коалиции на юго-востоке Сирии. — РБК) инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования «Магавир ас-Саура» и ряда мелких групп боевиков для так называемой «Армии арабских племен». Общая численность боевиков достигает 2700 человек», — сказал Рудской. Затем часть боевиков перебрасывают на подконтрольные правительству Сирии территории, чтобы они дестабилизировали обстановку и совершали диверсии.