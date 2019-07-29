В России начали серийное производство истребителей пятого поколения

В России уже началось серийное производство истребителя пятого поколения Су-57. Об этом говорится в брошюре к 80-летию ОКБ им. Сухого — разработчика боевой машины, передает «РИА Новости».

«В 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», — заявили в предприятии.

О госконтракте на покупку 76 истребителей Су-57 в конце июня сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров. Контракт военное ведомство подписало во время форума «Армия-2019». В соответствии с поручениями Владимира Путина, машины должны быть поставлены в армию до 2028 года.

Как заявлял президент, военным удалось договориться с заводами о скидке, благодаря чему стоимость истребителей оказалась ниже на 20%. В результате Минобороны сможет закупить больше машин и вооружить ими сразу три авиаполка.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Его разработало Объединенное конструкторское бюро им. П.О.Сухого. Точные характеристики самолета не раскрываются. Известно, что он может нести вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — земля» и обладает малой заметностью. С февраля 2018 года истребители Су-57 проходили испытания в боевых условиях в Сирии.