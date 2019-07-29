Georgian Airways оценила ущерб из-за запрета на прямые полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways уже потеряла $25 млн из-за отмены прямых полетов между Грузией и Россией. Об этом РБК сообщил представитель компании.

Georgian Airways пришлось вернуть 80% уже реализованных билетов, а спрос на покупку новых билетов значительно сократился, объяснили в пресс-службе перевозчика. Руководство авиакомпании обратилось за финансовой помощью к правительству Грузии, которое в свою очередь согласилось частично компенсировать ущерб.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям совершать прямые полеты в Грузию, а грузинским авиакомпаниям в Россию. Такое решение было принято после акции протеста, которая прошла в Грузии 20 июня. Она была вызвана тем, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Грузинская оппозиция посчитала, что депутат из России — страны, которую в Тбилиси считают оккупировавшей Абхазию и Южную Осетию, не может сидеть в кресле спикера.