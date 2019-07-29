В больнице сообщили о состоянии Навального

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, которого накануне госпитализировали из спецприемника, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом РБК сообщили по телефону горячей линии по вопросам оказания медицинской помощи городской клинической больницы им. В.В.Виноградова.

«На сегодня состояние удовлетворительное. В терапевтическом отделении», — рассказали там.

На проходной в медучреждении посетителям объявили, что сегодня допустят посетителей к Навальному в предусмотренном порядке, передает корреспондент РБК. По словам врача-офтальмолога Анастасии Васильевой, которая лечила у Навального ожог поверхности глаза в 2017 году, ее сегодня также могут пустить к Алексею Навальному, эту информацию она получила от его жены Юлии.

Вечером 28 июля врач терапевтического отделения 64-й горбольницы Эльдар Казахмедов заявил «Интерфаксу», что у оппозиционера диагностировали крапивницу. На что именно возникла аллергическая реакция, он не смог уточнить. По словам Казахмедова, Навального также осмотрел и проконсультировал главный иммунолог-аллерголог Москвы, которая поставила Навальному диагноз «контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области». При этом Анастасия Васильева сообщила, что оппозиционер никогда не страдал от аллергии, и его состояние является «результатом повреждающего действия неопределенных химических веществ».