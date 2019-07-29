В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе совместно с Министерством культуры Украины работает над устранением искажений в украинском законе о государственном языке. Об этом «Известиям» заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер.

По его словам, недавно принятый закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят без консультаций с представителями нацменьшинств.

Кроме того, все вопросы об использовании госязыка на Украине решаются через наказание, ОБСЕ предлагает ввести систему стимулов и поощрений. Организация считает разумным создание механизма систематического взаимодействия, который бы «позволил принимать во внимание озабоченность нацменьшинств».

Заньер также раскритиковал Киев за политику, выделяющую языки Евросоюза по отношению к другим языкам, что, по его мнению, «вносит элементы дискриминации».