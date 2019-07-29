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Microsoft $153 (+8,43%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе совместно с Министерством культуры Украины работает над устранением искажений в украинском законе о государственном языке. Об этом «Известиям» заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер.

По его словам, недавно принятый закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят без консультаций с представителями нацменьшинств.  

Кроме того, все вопросы об использовании госязыка на Украине решаются через наказание, ОБСЕ предлагает ввести систему стимулов и поощрений. Организация считает разумным создание механизма систематического взаимодействия, который бы «позволил принимать во внимание озабоченность нацменьшинств». 

Заньер также раскритиковал Киев за политику, выделяющую языки Евросоюза по отношению к другим языкам, что, по его мнению, «вносит элементы дискриминации». 

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На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного. Так, теперь все органы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов. 

Теги: ОБСЕ, украинский язык
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