Венесуэла направит ООН жалобу из-за нарушений США воздушного пространства

Власти Венесуэлы планируют обратиться в ООН с жалобой из-за вторжения без предупреждения самолетов-разведчиков США в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров. Об этом в Twitter заявил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

По его словам, в администрации президента США Дональда Трампа признались, что действительно вторгались в воздушную зону Венесуэлы. «Мы уверены в их злом умысле. Мы передадим жалобу в ООН», — написал министр.

Ранее американский самолет EP-3E Aries II оказался в зоне ответственности аэропорта города Майкетия, при этом не выходя на связь с венесуэльскими авиадиспетчерами.

Кроме того, 19 июля Минобороны Венесуэлы сообщало, что самолет, предназначенный для ведения разведки, летел с северо-запада Карибского моря по направлению к Майкетии. В Пентагоне заявили, что EP-3 Aries II выполнял «международно одобренную миссию».