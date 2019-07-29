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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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Венесуэла направит ООН жалобу из-за нарушений США воздушного пространства

Власти Венесуэлы планируют обратиться в ООН с жалобой из-за вторжения без предупреждения самолетов-разведчиков США в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров. Об этом в Twitter заявил глава МИД страны Хорхе Арреаса. 

По его словам, в администрации президента США Дональда Трампа признались, что действительно вторгались в воздушную зону Венесуэлы. «Мы уверены в их злом умысле. Мы передадим жалобу в ООН», — написал министр. 

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Ранее американский самолет EP-3E Aries II оказался в зоне ответственности аэропорта города Майкетия, при этом не выходя на связь с венесуэльскими авиадиспетчерами.   

Кроме того, 19 июля Минобороны Венесуэлы сообщало, что самолет, предназначенный для ведения разведки, летел с северо-запада Карибского моря по направлению к Майкетии. В Пентагоне заявили, что EP-3 Aries II выполнял «международно одобренную миссию».  

Теги: Венесуэла, самолет-разведчик, ВВС США
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