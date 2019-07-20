Венесуэла обвинила США в нарушении воздушного пространства

В воздушном пространстве Венесуэлы был замечен самолет ВВС США, предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки. Об этом говорится в сообщении на сайте венесуэльского Минобороны.

По данным министерства, самолет нарушил воздушное пространство республики 19 июля. Отмечается, что он летел с северо-запада Карибского моря по направлению к городу Майкетия на севере страны. Ведомство отдало приказ об отправке перехватчиков, те установили, что нарушителем является самолет EP-3E.

«Попытки связаться с ним оказались безуспешными», — отмечает Минобороны. В сообщении говорится, что позднее самолет изменил курс и покинул регион.

ВС Венесуэлы назвали произошедшее провокацией со стороны США.