Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Истребитель Су-30 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы «агрессивно сопровождал» американский самолет EP-3 Aries II. Об этом говорится в заявлении Южного командования Вооруженных сил (ВС) США, опубликованном на его странице в Facebook.

По данным американских военных, полет состоялся 19 июля в воздушном пространстве над Карибским морем, где самолет ВВС США выполнял «международно признанную и одобренную миссию». В командовании отметили, что сопровождение проводилось на небезопасном расстоянии и угрожало экипажу американского самолета и самому воздушному судну.

Су-30 ВВС Венесуэлы

«Это действие демонстрирует безответственную военную поддержку Россией незаконного режима Мадуро», — говорится в заявлении. В командовании добавили, что этот инцидент также показывает безрассудство самого венесуэльского лидера, которое «подрывает международное верховенство закона».

Накануне Минобороны Венесуэлы обвинило США в нарушении воздушного пространства страны. По данным ведомства, 19 июля американский самолет, предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, летел с северо-запада Карибского моря по направлению к венесуэльскому городу Майкетия. Министерство направило перехватчиков, но попытки связаться с нарушителем оказались безуспешными.