Венесуэла вновь обвинила США в нарушении воздушного пространства

Самолет-разведчик ВВС США снова был замечен в воздушном пространстве Венесуэлы, сообщает Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил республики в Twitter.

Ведомство опубликовало схему, на которой указано, что речь идет о самолете EP-3E Aries II, который оказался в зоне ответственности аэропорта города Майкетия и не выходил на связь с венесуэльскими авиадиспетчерами.

В сообщении отмечается, что американский самолет нарушил правила авиационной безопасности и международные соглашения.

19 июля Минобороны Венесуэлы сообщило, что американский самолет, предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, летел с северо-запада Карибского моря по направлению к Майкетии. Ведомство направило перехватчиков, но им не удалось связаться с нарушителем.