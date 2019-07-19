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Протесты в Грузии ,  
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В Грузии выросла численность уверенных в продолжении российской агрессии
О продолжении агрессии России против родной страны заявил 71% участников проведенного в Грузии опроса. Доля тех, кто уверен, что Грузии ничего не грозит, сократилась вдвое
Фото: Шота Нозадзе / РИА Новости

Подавляющее большинство жителей Грузии (86%) оценивает отношения с Россией как плохие. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в Грузии по заказу Международного республиканского института (IRI). 79% респондентов назвали Россию страной, представляющей наибольшую политическую угрозу, 57% указали на ее экономическую угрозу.

Данные опроса свидетельствуют, что в Грузии возрождается поголовная боязнь российской агрессии. По сравнению с весной 2017 года доля тех, кто уверен, что она продолжается, выросла на 11 п.п. — с 60% до 71%. Доля же уверенных, что агрессия закончена и вряд ли возобновится, упала вдвое — с 10% до 5%.

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Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии

Результаты опроса отражают настроения, сложившиеся в грузинском обществе еще до начала масштабных протестов, итогом которых стало обострение двусторонних отношений и прекращение пассажирского авиасообщения между странами. Интервью с участниками опроса социологи проводили с 20 мая по 11 июня 2019 года. Массовые протесты в Тбилиси начались только 20 июня, после того как депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии. Указ о прекращении полетов российских авиакомпаний в Грузию президент России Владимир Путин подписал 21 июня.

Еще в преддверии этих событий доля граждан Грузии, которые полностью уверены в необходимости развивать диалог с Россией, сократилась до минимума с 2010 года. В мае—июне 2019 года об этом заявили только 46% респондентов, тогда как осенью 2012 года — 83%. В то же время доля ярых противников налаживания отношений с Россией выросла с 2 до 12%. Тем не менее, в целом за развитие диалога с Москвой по-прежнему выступают (с учетом 29% тех, кто считает это «скорее необходимым») три четверти жителей Грузии.

В то же время более половины (52%) участников опроса заявили, что оценивают действия властей Грузии в развитии отношений с Россией полностью или скорее негативно.

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

Автор: Евгений Калюков
Теги: Грузия, Опрос
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