Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении с Днем крещения Руси призвал предстоятелей церквей страны к диалогу. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси — Украины! Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев», — сказал он.

Зеленский добавил, что Крещение Руси стало стимулом к объединению и развитию государства, и отметил, что в единстве — сила и будущее Украины.

По случаю праздника Православная церковь Украины (ПЦУ) провела крестный ход от собора Святой Софии Киевской к памятнику равноапостольному князю Владимиру. Глава церкви митрополит Епифаний сообщил, что в нем приняли участие 50 архиереев и 1,5 тыс. священников, передает УНИАН. По данным МВД Украины, всего в крестном ходе участвовали около 15 тыс. человек. При этом ТАСС сообщал, что перед началом шествия на Софийской площади собрались не более 2 тыс. человек.