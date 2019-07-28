Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,37 +0,13 EUR Бирж. 70,50 +0,07 Brent 63,83 +0,28% USD Нал. 63,70 63,00 EUR Нал. 71,20 70,32 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1129 -0,0010 BTC/USD Бирж. 9 501,60 +26,65 IMOEX 2 715,68 +0,54% RTSI 1 348,30 +0,10% DJIA 27 192,45 +0,19% Nasdaq 8 330,21 +1,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 26 июл, 13:15
Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на премию «Эмми» Политика, 18:21 Рябков сообщил о первых операциях через механизм расчетов с Ираном Политика, 18:14 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 18:08 Россиянин Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1» Спорт, 18:07 Зеленский в Twitter поздравил «с Днем крещения Киевской Руси — Украины» Общество, 17:28 «Северный поток» возобновил прокачку газа после техобслуживания Бизнес, 16:55 В Коми произошло возгорание на магистральном газопроводе Общество, 16:46 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 16:38 В Байкальске из-за паводка обрушился мост Общество, 16:26 Ефимова завоевала третью медаль на чемпионате мира в Кванджу Спорт, 16:08 «Никто не испытывал иллюзий»: иностранные СМИ — об акции в центре Москвы Политика, 16:00 Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым Политика, 15:55 Экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу обнаружили мертвым Общество, 15:52 Иран счел захват своего танкера в Гибралтаре нарушением ядерной сделки Политика, 15:48
Раскол церкви ,  
0 
Зеленский в Twitter поздравил «с Днем крещения Киевской Руси — Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении с Днем крещения Руси призвал предстоятелей церквей страны к диалогу. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси — Украины! Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев», — сказал он.

Зеленский добавил, что Крещение Руси стало стимулом к объединению и развитию государства, и отметил, что в единстве — сила и будущее Украины.

Общество
Синод ПЦУ лишил Филарета права управлять Киевской епархией

По случаю праздника Православная церковь Украины (ПЦУ) провела крестный ход от собора Святой Софии Киевской к памятнику равноапостольному князю Владимиру. Глава церкви митрополит Епифаний сообщил, что в нем приняли участие 50 архиереев и 1,5 тыс. священников, передает УНИАН. По данным МВД Украины, всего в крестном ходе участвовали около 15 тыс. человек. При этом ТАСС сообщал, что перед началом шествия на Софийской площади собрались не более 2 тыс. человек.

28 июля верующие празднуют День крещения Руси, которое в 988 году провел князь Владимир.

В середине мая бывший глава Киевского патриархата УПЦ Филарет заявил, что в ПЦУ произошел раскол. В этом он обвинил митрополита Епифания. По словам Филарета, причиной стало несоблюдение митрополитом договоренностей, достигнутых до предоставления ПЦУ автокефалии. Экс-патриарх Киевского патриархата отказался от планов возглавить новую церковь при условии, что он будет осуществлять фактическое руководство.

Политика
Порошенко попросил Зеленского обратить внимание на иск о «новой церкви»

При этом у Филарета оставался титул почетного Патриарха Киевского и всея Руси — Украины, а также руководство Киевской епархией в составе ПЦУ. Однако в конце июня синод ПЦУ лишил Филарета права управлять этой епархией.

Теги: Украина, Церковь, Владимир Зеленский
Материалы по теме
Патриарх Филарет объявил о расколе в Православной церкви Украины
Политика
Филарет попросил у Авакова защиты от церковного рейдерства
Политика
На соборе у Филарета решили восстановить УПЦ Киевского патриархата
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter