Порошенко попросил Зеленского обратить внимание на иск о «новой церкви»

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил новому главе государства Владимиру Зеленскому и Совету национальной безопасности обратить внимание на иск об отмене регистрации «новой церкви». Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Порошенко добавил, что это вопрос национальной безопасности. Не вторгаться в дела церкви, по его словам, — прекрасно в теории, но на практике это означает «равнодушие к российскому вмешательству».

Он отметил, что иск появился после того, как руководство Укранской православной церкви Московского патриархата вместе с лидером партии «Оппозиционный блок» Вадимом Новинским побывало в Москве.

Иск, о котором идет речь, подала Киевская митрополия Украинской православной церкви (УПЦ) 19 июня. В нем требуется признать незаконным государственную регистрацию Православной церкви Украины (ПЦУ). О том, что она зарегистрирована как юридическое лицо сообщалось 30 января.

На соборе, созванном 20 июня бывшим главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом, получившим титул почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ), приняли постановление о восстановлении УПЦ КП. В документах отмечалось что церковь зарегистрирована государством и продолжает свою работу. Кроме того, без ее ликвидации в прошлом году не мог состояться объединительный собор украинских церквей. ПЦУ назвала решения, принятые на соборе Филарета, ничтожными.