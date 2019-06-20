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Harley-Davidson $41 (+14,65%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,64%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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Порошенко попросил Зеленского обратить внимание на иск о «новой церкви»

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил новому главе государства Владимиру Зеленскому и Совету национальной безопасности обратить внимание на иск об отмене регистрации «новой церкви». Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Порошенко добавил, что это вопрос национальной безопасности. Не вторгаться в дела церкви, по его словам, — прекрасно в теории, но на практике это означает «равнодушие к российскому вмешательству».

Он отметил, что иск появился после того, как руководство Укранской православной церкви Московского патриархата вместе с лидером партии «Оппозиционный блок» Вадимом Новинским побывало в Москве.

Иск, о котором идет речь, подала Киевская митрополия Украинской православной церкви (УПЦ) 19 июня. В нем требуется признать незаконным государственную регистрацию Православной церкви Украины (ПЦУ). О том, что она зарегистрирована как юридическое лицо сообщалось 30 января.

На соборе, созванном 20 июня бывшим главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом, получившим титул почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ), приняли постановление о восстановлении УПЦ КП. В документах отмечалось что церковь зарегистрирована государством и продолжает свою работу. Кроме того, без ее ликвидации в прошлом году не мог состояться объединительный собор украинских церквей. ПЦУ назвала решения, принятые на соборе Филарета, ничтожными.

Ранее почетный патриарх заявил, что не признает выданного Вселенским патриархатом томоса об автокефалии УПЦ и заявил о решении созвать поместный собор. Православная церковь Украины пригрозила Филарету «каноническими и юридическими последствиями».

«Новая церковь» Украины была образована на «объединительном соборе» в Киеве 15 декабря 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в республике. В результате было утверждено название новой церкви — ПЦУ, был избран глава новой автокефальной церкви — митрополит Епифаний (Думенко), а также утвержден ее устав. Русская православная церковь не признала собор и его итоги. В январе вселенский патриарх вручил томос главе УПЦ.

Теги: Украина, церковь
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