В Байкальске из-за паводка обрушился мост

В Байкальске Иркутской области размыло мост между двумя микрорайонами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Размыло старый мост, который соединяет два микрорайона города, на движении федеральной трассы инцидент не сказался», — отметили в пресс-службе.

Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка. По его словам, он соединяет микрорайон Гагарина с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК). Мэр отметил, что мост также является резервным выходом на федеральную трассу «Байкал».

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Причиной стали сильные дожди. В результате наводнения погибли 25 человек, еще 38 тыс. жителей пострадали, а восемь человек числятся пропавшими без вести.