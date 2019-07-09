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НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Сильнейшее за 148 лет наводнение в Вашингтоне. Фоторепортаж
Мощный ливень привел к подтоплению нескольких районов столицы США Вашингтона. Затоплены Белый дом и несколько станций метро, тысячи домов остались без электричества. Последствия стихии — в фоторепортаже РБК
Фото: Alex Brandon / AP
Сильные дожди привели к тому, что некоторые районы Вашингтона оказались затоплены
Фото: Justeventonline / Twitter
Это наводнение, сообщает ABC, стало сильнейшим в городе за последние 148 лет
Фото: Nbpostgazette1 / Twitter
В центре Вашингтона затоплены дороги и несколько станций метро, работа которых была остановлена
Фото: ImArvindC / Twitter
По данным The Washington Post, в некоторые районы не могут добраться спасатели
Фото: Shiningindnews / Twitter
Тысячи домов остались без электричества
Фото: IndianExpress / Twitter
В результате наводнения затопленными оказались подвал Белого дома и Национальный архив, который пока закрыт для посещений
Фото: DubvNOW / Twitter
О пострадавших и погибших не сообщалось
Фото: ImArvindC / Twitter
Наводнение также затронуло некоторые города ​штатов Мэриленд и Вирджиния
Фото: Justeventonline / Twitter
Дожди принес тропический циклон. Ожидается, что он продолжит двигаться по территории Штатов
Теги: мультимедиа, наводнение, Вашингтон, вашингтонское метро, ливень
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