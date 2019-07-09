Общество , 14:30
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Сильнейшее за 148 лет наводнение в Вашингтоне. Фоторепортаж
Мощный ливень привел к подтоплению нескольких районов столицы США Вашингтона. Затоплены Белый дом и несколько станций метро, тысячи домов остались без электричества. Последствия стихии — в фоторепортаже РБК
Сильные дожди привели к тому, что некоторые районы Вашингтона оказались затоплены
Это наводнение, сообщает ABC, стало сильнейшим в городе за последние 148 лет
В центре Вашингтона затоплены дороги и несколько станций метро, работа которых была остановлена
По данным The Washington Post, в некоторые районы не могут добраться спасатели
Тысячи домов остались без электричества
В результате наводнения затопленными оказались подвал Белого дома и Национальный архив, который пока закрыт для посещений
О пострадавших и погибших не сообщалось
Наводнение также затронуло некоторые города штатов Мэриленд и Вирджиния
Дожди принес тропический циклон. Ожидается, что он продолжит двигаться по территории Штатов