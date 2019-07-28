В Приамурье от эвакуации из-за паводка отказались почти 90 человек

В Приамурье от эвакуации из-за паводка отказались почти 90 человек

В Амурской области от эвакуации из-за паводка оказались 89 жителей затопленного села Норск в Селемджинском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Население Норска составляет около 300 человек, большинство из них эвакуировали. Оставшиеся в селе живут на чердаках затопленных домов. Вместе с ними находятся сотрудники МЧС, спасатели доставляют людям продукты и воду.

«Их приходится снимать с крыш. У нас нет законных оснований силком это делать. Приходится их уговаривать. Это создает дополнительные проблемы», — заявил губернатор региона Василий Орлов.

Из сел Мазановскоо района в Амурской области эвакуировали 1165 человек, сообщается на сайте областного правительства. По данным властей, подтопленными оказались 232 дома.