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Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+25,19%) прогноз Cowen к 19.07.20
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В Приамурье из-за дождей затопило шахту

Спасатели эвакуировали 23 сотрудников золотодобывающего предприятия «Маломырский рудник» из-за подтопления шахты в результате ливней в Амурской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Отмечается, что угрозы для людей или самой шахты нет. Сотрудники МЧС откачивают воду стационарными насосами, после этого технологический процесс будет восстановлен.

19 июля в связи с приходом мощного циклона в Приамурье объявили штормовое предупреждение. 21 июля в отдельных районах области прошли сильные дожди и грозы. По данным ведомства, в Зейском районе выпало от 31 до 141 мм осадков за сутки, в результате подтоплены оказались 24 придворовых территории. Из-за сильны ливней в Сковородинском и Зейском районах ввели режим ЧС.

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В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы

По прогнозу МЧС, в ближайшие сутки на территории области ожидаются ливни, грозы и усиление ветра до 15-20 м/сек.

Теги: Амурская область, шахта, эвакуация
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