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В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы

В Сковородинском районе Амурской области на 834 км федеральной трассы «Амур» из-за осадков произошло размытие дорожного полотна, говорится на сайте регионального УМВД.

В результате в образовавшуюся промоину съехал автомобиль, его водитель с пассажиром — мужчина и женщина — были госпитализированы. Движение по дороге перекрыто. Как отмечает местный портал Amur Info, дорожное полотно на участке трассы фактически провалилось.

Издание «Порт Амур» со ссылкой на главу Сковородинского района Алексея Прохорова пишет, что в связи с инцидентом там ввели режим ЧС. Ливни разрушили водопропускную трубу, место провала дороги засыпают грунтом. По информации издания, проезд удалось частично восстановить. 

Теги: федеральная трасса, Приамурье, пробоина
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