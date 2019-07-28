Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московским Митчем»

Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо в эфире утреннего шоу назвал лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконелла «московским Митчем».

«Как может московский Митч так охотно закрывать глаза <…> на то, что говорят [бывший спецпрокурор] Роберт Мюллер, директор ФБР, директор национальной разведки, ЦРУ и разведывательное сообщество США?», — заявил ведущий (цитата по The Hill).

Скарборо обвинил Макконнелла в «содействии продолжающихся попыток [президента России] Владимира Путина подорвать американскую демократию» и заявил, что тот «не по-американски» препятствует тому, чтобы сенат смог принять закон, который бы обеспечил безопасность выборов.

The Hill отмечает, что ведущий, который ранее был членом Республиканской партии, раскритиковал сенатора из-за бездействия по отношению к законопроектам, связанным с вмешательством России в выборы. Макконелл ранее отказался поддержать две инициативы, одна из которых предполагает использование при голосовании бумажных бюллетеней, а вторая требует от кандидатов и членов избирательной кампании уведомлять ФБР о предложениях помощи со стороны иностранных государств. Лидер республиканцев счел эти законопроекты предвзятыми.