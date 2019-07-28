Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московским Митчем»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,37 +0,13 EUR Бирж. 70,50 +0,07 Brent 63,83 +0,28% USD Нал. 64,02 62,48 EUR Нал. 71,36 69,64 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1129 -0,0010 BTC/USD Бирж. 9 454,77 -20,18 IMOEX 2 715,68 +0,54% RTSI 1 348,30 +0,10% DJIA 27 192,45 +0,19% Nasdaq 8 330,21 +1,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 26 июл, 13:15
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московским Митчем» Политика, 05:49 Умерла озвучившая Минни Маус актриса Расси Тейлор Общество, 05:18 Гитару с автографом Джима Моррисона продали на аукционе почти за ₽1 млн Общество, 04:54 Власти КНДР отпустили задержанное российское судно Политика, 04:33 В Тбилиси арестовали экс-министра обороны Грузии Политика, 04:26 СМИ сообщили об уничтожении в Ливии украинских Ил-76 Политика, 03:59 В МИД не увидели проблем в наработках Ираном тяжелой воды Политика, 03:46 В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний Общество, 03:17 Вдова боксера Дадашева подаст в суд на рефери поединка Спорт, 02:42 В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома Общество, 02:06 Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора Политика, 01:47 Два самолета ВВС США заметили у берегов Крыма Политика, 01:44 Минобороны обнародовало фотографии ко Дню Военно-морского флота Общество, 01:28 Правозащитники сообщили о вызове врачей к задержанным на акциях протеста Общество, 01:03
Политика ,  
0 
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московским Митчем»

Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо в эфире утреннего шоу назвал лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконелла «московским Митчем».

«Как может московский Митч так охотно закрывать глаза <…> на то, что говорят [бывший спецпрокурор] Роберт Мюллер, директор ФБР, директор национальной разведки, ЦРУ и разведывательное сообщество США?», — заявил ведущий (цитата по The Hill).

Скарборо обвинил Макконнелла в «содействии продолжающихся попыток [президента России] Владимира Путина подорвать американскую демократию» и заявил, что тот «не по-американски» препятствует тому, чтобы сенат смог принять закон, который бы обеспечил безопасность выборов.

Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

The Hill отмечает, что ведущий, который ранее был членом Республиканской партии, раскритиковал сенатора из-за бездействия по отношению к законопроектам, связанным с вмешательством России в выборы. Макконелл ранее отказался поддержать две инициативы, одна из которых предполагает использование при голосовании бумажных бюллетеней, а вторая требует от кандидатов и членов избирательной кампании уведомлять ФБР о предложениях помощи со стороны иностранных государств. Лидер республиканцев счел эти законопроекты предвзятыми.

Расследование о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году два года вел Роберт Мюллер. Бывший спецпрокурор пришел к выводу, что Москва пыталась повлиять на ход голосования при помощи фейковых аккаунтов в социальных сетях. При этом команда Мюллера не нашла доказательств связей Кремля со штабом Дональда Трампа.

Позднее результаты собственного расследования представил комитет сената США по разведке. Согласно выводам его авторов, Москва вмешивалась в американские выборы 2014–2017 годов, но не смогла повлиять на их результаты.

 

Теги: сенатор, Республиканская партия
Материалы по теме
Мюллер на слушаниях в конгрессе подтвердил вмешательство России в выборы
Политика
Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа
Политика
В сенате США представили свой отчет о «вмешательстве» России в выборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter