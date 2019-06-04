Политика , 07:16
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Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Как отмечает The Hill, заблокировать законопроект мог любой сенатор, но решение приняли единогласно
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Документ предполагает запрет на получение американской визы для тех, кто был уличен во вмешательстве в выборы в США. Речь идет как о нарушении законов о голосовании и финансировании избирательной кампании, так и о вмешательстве под руководством иностранного государства.
Законопроект внесли сенаторы Линдси Грэм и Дик Дарбин. После голосования в сенате Грэм заявил, что данный документ — сигнал о том, что США не потерпят вмешательство иностранных государств в свои выборы.
Теперь DETER должны утвердить в палате представителей, после чего документ поступит на подпись к президенту США.
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