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PayPal $135 (+17,5%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Norfolk Southern $237 (+26,36%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
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В сенате США представили свой отчет о «вмешательстве» России в выборы
Расследование проводил комитет сената США по разведке. Расследователи утверждают, что Москва вмешивалась в американские выборы 2014 – 2017 годов, но на их результаты повлиять не смогла
Глава сенатского комитета по разведке Ричард Берр (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Власти России проводили широкомасштабную деятельность по меньшей мере с 2014 года и по 2017 год против избирательной инфраструктуры США как на государственном, так и на местном уровнях. Об этом говорится в докладе сената США по разведке, посвященном итогам расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Отчетный документ (*.pdf) опубликован на сайте комитета.

В нем сказано, что целью комитета было определить масштабы российского деятельности, выработать необходимые ответные меры Вашингтона и дать рекомендации, как противостоять подобным попыткам вмешательства на будущих выборах.

В то же время, отмечается в документе, комитет не нашел доказательств того, что действия России каким-то образом повлияли на итоги голосования. В частности, нет доказательства того, что голоса были подменены или были были взломаны машины для голосования.

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В докладе также говорится, что комитет с уверенностью не может сказать, каковы были истинные намерения Москвы. «Возможно, Россия изучала уязвимости в системах голосования, чтобы использовать их позже», — предполагают расследователи из сената.

В дальнейшем сенатский комитет рекомендует создать эффективную систему сдерживания, под которой понимается, что Вашингтон не должен ограничивать свою реакцию на киберактивность. «Соединенные Штаты должны сообщить противникам, что если они увидят нападение на свою избирательную инфраструктуру, это будет расцениваться как враждебный акт, и мы ответим соответствующим образом», — советуют сенаторы.

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Ранее похожие выводы о том, что Россия вмешивалась в выборы США, были изложены в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера. В документе также говорилось, что сговора между командой Дональда Трампа и Россией обнаружено не было. Власти России неоднократно отвергали свою причастность к вмешательству в американские выборы. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Сенат США, вмешательство
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