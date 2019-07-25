В сенате США представили свой отчет о «вмешательстве» России в выборы

В сенате США представили свой отчет о «вмешательстве» России в выборы

Расследование проводил комитет сената США по разведке. Расследователи утверждают, что Москва вмешивалась в американские выборы 2014 – 2017 годов, но на их результаты повлиять не смогла

Глава сенатского комитета по разведке Ричард Берр (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Власти России проводили широкомасштабную деятельность по меньшей мере с 2014 года и по 2017 год против избирательной инфраструктуры США как на государственном, так и на местном уровнях. Об этом говорится в докладе сената США по разведке, посвященном итогам расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Отчетный документ (*.pdf) опубликован на сайте комитета.

В нем сказано, что целью комитета было определить масштабы российского деятельности, выработать необходимые ответные меры Вашингтона и дать рекомендации, как противостоять подобным попыткам вмешательства на будущих выборах.

В то же время, отмечается в документе, комитет не нашел доказательств того, что действия России каким-то образом повлияли на итоги голосования. В частности, нет доказательства того, что голоса были подменены или были были взломаны машины для голосования.

В докладе также говорится, что комитет с уверенностью не может сказать, каковы были истинные намерения Москвы. «Возможно, Россия изучала уязвимости в системах голосования, чтобы использовать их позже», — предполагают расследователи из сената.