В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний

В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний

Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний. Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

«Эти основные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены», — отметила она.

Косьянчич призвала власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.

Акция оппозиции прошла в столице 27 июля, ее участники требовали допустить на выборы в городскую думу кандидатов, которых ранее сняли из-за претензий к собранным подписям и другим документам. Большинство организаторов мероприятия задержали накануне по административному делу о призывах к несанкционированному митингу.