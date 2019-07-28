Синоптики объяснили похолодание в России и рекордную жару в Европе

Рекордная жара установилась в странах Европы вместе с приходом из Африки мощного субтропического циклона, рассказала «Комсомольской правде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Похолодание в России, по ее словам, можно объяснить ультра-холодными воздушными массами с Северного полюса.

По ее словам, такая погода связана с изменением воздушных потоков, которое происходит со сменой климатических эпох: «Если раньше воздушные массы следовали с запада на восток, то сейчас идет движение вдоль меридианов».

Теплый и влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север, пояснила эксперт. В то же время холодный воздух с полюса движется на юг и сталкивается с теплыми воздушными массами, что приводит к сильным ливням, рассказала Позднякова. «Жара и ливни, которые есть у нас сейчас — это как раз проявление меридианальных процессов», — отметила она.

На этой неделе в ряде стран Европы были установлены национальные температурные рекорды. В частности, 25 июля в столице Франции воздух прогрелся до плюс 42,4 градуса.