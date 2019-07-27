Синоптики пообещали москвичам резкое похолодание

Похолодание придет в столицу на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, температура в ночные часы будет от плюс 7 до плюс 12 градусов, в дневные — плюс 11–16.

«Пик похолодания придется на среду: плюс 7–9 ночью, плюс 12–14 градусов днем. Потом станет теплее, но на возвращение жары на новой неделе рассчитывать не стоит», — добавил Леус.

Москва начнет ощущать влияние холодного фронта уже в воскресенье, 28 июля. Как уточнил синоптик, после полудня будет больше облаков, пройдут кратковременные дожди с усилением ветра.

«В ночь на понедельник в Москву придет холодный атмосферный фронт. Как минимум до четверга мы будет находиться на западной периферии циклона, в холодных воздушных массах», — сказал он.

С понедельника и до четверга прогнозируется облачная погода с кратковременными дождями, с северо-западным ветром, скорость 5–10 м/c, добавил специалист «Фобоса».