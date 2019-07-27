Amnesty потребовала освободить задержанных на митинге в Москве

Всех задержанных в Москве в связи с митингом в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму необходимо освободить. С таким заявлением выступила международная организация Amnesty International, говорится в документе, поступившем в РБК.

«Мы требуем, чтобы российские власти провели немедленное, полное и эффективное расследование этих инцидентов и обеспечили, чтобы жертвы насилия со стороны полиции получали компенсацию в компетентных судах», — отметила директор российского филиала Наталья Звягина.

Несогласованный митинг в Москве начался у здания мэрии в 14:00. За несколько часов до этого начали задерживать людей. Как сообщили РБК вечером в столичном ГУ МВД, за различные правонарушения на акции задержали 1074 человека.

Для разгона правоохранительные органы применили резиновые дубинки, одной из женщин разбили голову. Позже выяснилось, что это была муниципальный депутат из района Хамовники Александра Парушина.