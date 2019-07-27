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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Amnesty потребовала освободить задержанных на митинге в Москве

Всех задержанных в Москве в связи с митингом в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму необходимо освободить. С таким заявлением выступила международная организация Amnesty International, говорится в документе, поступившем в РБК.

«Мы требуем, чтобы российские власти провели немедленное, полное и эффективное расследование этих инцидентов и обеспечили, чтобы жертвы насилия со стороны полиции получали компенсацию в компетентных судах», — отметила директор российского филиала Наталья Звягина.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Несогласованный митинг в Москве начался у здания мэрии в 14:00. За несколько часов до этого начали задерживать людей. Как сообщили РБК вечером в столичном ГУ МВД, за различные правонарушения на акции задержали 1074 человека.

Для разгона правоохранительные органы применили резиновые дубинки, одной из женщин разбили голову. Позже выяснилось, что это была муниципальный депутат из района Хамовники Александра Парушина.

После начала задержаний участники акции разделились на группы и отправились, в частности, на Трубную и Лубянскую площади. Там полицейские продолжили задерживать людей. На Трубной площади был задержан корреспондент РБК Владимир Дергачев. В 21:30 корреспондента РБК отпустили.

Большинство незарегистрированных оппозиционных кандидатов не пустили на митинг. Задержали Дмитрия Гудкова, Иван Жданова, Любовь Соболь, Юлию Галямину, Илью Яшина. Позже их отпустили, однако на Трубной площади Яшина, Соболь и Жданова задержали повторно.

Теги: Amnesty International, митинг, задержания
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На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
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Полицейские задержали на Трубной площади корреспондента РБК
Общество
Задержанных кандидатов Яшина, Гудкова, Жданова и Соболь отпустили
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